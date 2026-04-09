Le borse europee registrano un avvio in calo nella mattinata di giovedì 9 aprile 2026, con le tensioni tra Israele e Libano che influenzano negativamente i mercati. Le recenti tensioni geopolitiche riguardano anche le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz, creando incertezza tra gli investitori. La situazione nel Medio Oriente sembra aver frenato la propensione al rischio sui principali listini europei.

Le piazze finanziarie europee aprono la sessione di giovedì 09 aprile 2026 con segnali di indebolimento, influenzate dalle nuove tensioni geopolitiche tra Israele e Libano che mettono in discussione la fragile tregua tra gli Stati Uniti e l’Iran, oltre alla chiusura dello stretto di Hormuz. In questo scenario, il listino di Francoforte ha registrato un calo dello 0,41%, con il Dax che si è assestato sui 23.981 punti, mentre Parigi ha il Cac 40 scendere dello 0,15%, attestandosi a 8.251 punti. Al contrario, Londra ha mostrato una maggiore tenuta, con il Ftse 100 che ha guadagnato lo 0,26% raggiungendo i 10.636 punti. Geopolitica e flussi energetici: i motori della volatilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa Europa sotto scacco: crisi in Medio Oriente frena i listini

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