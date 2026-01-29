Mrs Amazon sfida il tempo | con il suo volto scolpito senza rughe e cedimenti ribadisce il suo amore per la moda e la medicina e chirurgia estetica

A Parigi, durante la Fashion Week, Lauren Sánchez Bezos ha attirato l’attenzione di tutti. A 56 anni, sfila tra gli obiettivi dei fotografi con un volto senza rughe e senza cedimenti. La donna mostra con orgoglio il suo amore per la moda, ma anche per la medicina e la chirurgia estetica. Indossa outfit firmati, perfetti per il suo stile deciso di “power woman”. La sua faccia sembra sfidare il tempo, come se avesse trovato il segreto per mantenersi sempre giovane.

A Parigi per la Fashion Week, la 56enne Lauren Sánchez Bezos sfila tra gli obiettivi dei fotografi sfoggiando outfit firmati in perfetto stile power woman e un viso che sfida il passare del tempo, anzi. Si "impone" per lineamenti tiratissimi e volumi scultorei. Dagli zigomi scolpiti alla fronte liscissima passando per le labbra voluminose, il viso di Lauren Sánchez Bezos, moglie del founder di Amazon Jeff Bezos, è una dichiarazione evidente d'amore per la medicina e la chirurgiua estetica anti-età. Matrimonio di Jeff Bezos, il bacio a Lauren Sanchez e l'amore per Venezia: «Una città impossibile» X Lauren Sánchez Bezos, "mob wife" a Parigi.

