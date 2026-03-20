Medicina estetica e sicurezza arriva la certificazione per esperti in ecografia del volto

È stata introdotta una nuova certificazione per gli esperti in ecografia del volto, volta a garantire maggiore sicurezza e qualità nella medicina estetica. Questa iniziativa mira a elevare gli standard professionali, assicurando ai pazienti un livello di preparazione e competenza riconosciuto ufficialmente. La certificazione rappresenta un passo importante per migliorare la trasparenza nel settore e rafforzare la fiducia tra professionisti e utenti.

Contribuire alla diffusione di standard sempre più elevati di sicurezza, qualità e trasparenza nella medicina estetica, offrendo ai pazienti una garanzia in più sulla preparazione e sulle competenze del professionista. Arriva in Italia la prima certificazione per ‘Medico estetico esperto in ecografia del volto applicata alla Medicina Estetica’, pensato per attestare le competenze avanzate nell’utilizzo dell’imaging ultrasonografico del distretto facciale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Accurate, società del gruppo Digit’Ed che si occupa di formazione medica in simulazione avanzata, e SA Certification, Organismo di Certificazione accreditato da Accredia, che ha sviluppato lo schema di certificazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medicina estetica e sicurezza, arriva la certificazione per esperti in ecografia del volto Articoli correlati Leggi anche: "Mrs. Amazon" sfida il tempo: con il suo volto scolpito, senza rughe e cedimenti, ribadisce il suo amore per la moda... e la medicina e chirurgia estetica La medicina estetica fa invecchiare precocemente?La bellezza è un’arma a doppio taglio, soprattutto la ricerca ossessiva di quella che si pensa sia la perfezione estetica. Approfondimenti e contenuti su Medicina estetica Temi più discussi: Dentistionline – Corso per la Medicina estetica del viso e del sorriso. Dagli obblighi normativi ai piani di trattamento in sicurezza - ANDI; Filler: è tempo di evolvere; Cinzia Incandela e la Medicina estetica, lo specchio dell’anima; Botulino, non solo rughe: i 6 usi segreti che ti cambiano la vita. Medicina estetica: il vademecum per trattamenti in sicurezzaDa qualche anno a questa parte la medicina estetica è diventata sempre più parte della nostra quotidianità, ma con l'aumento della domanda tende a crescere anche l'abusivismo, come la cronaca ci ... gazzetta.it Filler: è tempo di evolvereNegli ultimi anni i filler per il viso sono diventati uno dei trattamenti di medicina estetica più richiesti. L’acido ialuronico consente di attenuare le rughe, ridefinire i volumi e armonizzare i lin ... roma.repubblica.it Villa Azzurra | Medicina Estetica Avanzata Crioadipolisi: la frontiera non invasiva del rimodellamento corporeo Villa Azzurra amplia la propria offerta di Medicina Estetica con la Crioadipolisi, trattamento di ultima generazione per l'eliminazione definitiva del - facebook.com facebook