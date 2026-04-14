Un cantante ha annunciato di essere stato bannato da TikTok per la terza volta, dichiarando di essere stato censurato. Il suo video di sfogo ha suscitato reazioni tra i fan e gli utenti della piattaforma. La notizia ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione online e le modalità di gestione dei contenuti da parte dei social media. La questione riguarda i criteri di censura e le restrizioni imposte agli utenti sulla piattaforma.

Un nuovo caso che riaccende il dibattito sulla libertà di espressione online. Lee Ryan ha annunciato di essere stato bannato da TikTok per la terza volta, scatenando reazioni forti tra fan e utenti. Il cantante ha parlato apertamente di “censura”, pubblicando un video sfogo che è diventato rapidamente virale. Tutto nasce da alcuni contenuti pubblicati da Lee Ryan su TikTok, in cui il cantante aveva espresso teorie controverse su temi come gli alimenti ultra-processati e le missioni spaziali della NASA, arrivando a mettere in dubbio programmi come Artemis e lo sbarco sulla Luna. Proprio questi contenuti sarebbero stati considerati problematici dalla piattaforma, che applica politiche molto rigide contro la disinformazione e le teorie del complotto.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lee Ryan bannato da TikTok: “Mi hanno censurato” (il video sfogo scatena i fan)

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