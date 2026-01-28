Megan Stalter, nota comica e influencer, ha deciso di chiudere il suo account su TikTok. La motivazione? sostiene di essere stata censurata e di aver visto i suoi contenuti critici sull’ICE eliminati o nascosti dalla piattaforma. La decisione arriva dopo settimane di tensione e accuse di censura, alimentando il dibattito sulla libertà di espressione sui social.

Megan Stalter, comica e influencer sulla popolare piattaforma, ha deciso di chiudere il proprio profilo perché sostiene di essere stata censurata. Megan Stalter, famosa per essere una comica influencer su TikTok e per essere membro del cast della serie Hacks, ha deciso di cancellare il proprio account social dopo aver affermato che la nuova proprietà dell'app ha censurato i suoi video critici sull'ICE. La comica, con oltre 278.000 follower, ha annunciato su Instagram domenica sera che avrebbe cancellato il proprio account perché la nuova proprietà di TikTok monitora e censura gli account, affermando di non riuscire a caricare nulla che riguardi l'ICE: "Nemmeno dopo aver cercato di ingannare la pagina facendolo sembrare un video comico". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Caso TikTok, una star di Hacks chiude l'account social e accusa: "Censurati i contenuti critici sull'ICE"

Approfondimenti su TikTok Hacks

Ultime notizie su TikTok Hacks

