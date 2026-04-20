Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che ha attirato l’attenzione dei tifosi del Milan. Kylian Mbappé, noto per aver dichiarato di tifare per il club, è protagonista di un annuncio che alimenta le speranze dei sostenitori rossoneri. La possibile trattativa o interesse da parte del club francese ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che attendono sviluppi sulla vicenda.

Kylian Mbappé non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan e nelle ultime ore è arrivato un annuncio che sta facendo sognare i tifosi rossoneri. Il Milan sogna Mbappé per il proprio futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante francese, stella del Real Madrid, ha sempre affermato che da bambino tifava per il Milan seguendo sempre la squadra rossonera. Una simpatia che il calciatore classe 1998 non ha nascosto in diversi eventi che ha vissuto in Italia, confermando il suo tifo per i rossoneri da bambino. Non è da escludere che, un giorno, il calciatore possa decidere di arrivare in Italia e tentare un’avventura con la maglia del Milan per provare a riportare in alto la squadra rossonera.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mbappé-Milan, arriva l’annuncio che fa sognare i rossoneri

17-year-old Mbappé ELIMINATES Manchester City with a LEGENDARY Goal Mbappé con 17 AÑOS

Notizie correlate

Mbappé al Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi rossoneriNon è un mistero che Kylian Mbappé abbia una forte simpatia nei confronti del Milan con l’attaccante francese che in più di un’occasione ha...

Vlahovic-Milan, c’è l’annuncio che fa sognare i tifosi rossoneriDusan Vlahovic è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione da diverso tempo con i rossoneri che sono alla ricerca di un nuovo centravanti...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: SportMediaset: Mbappé ed Ester Exposito a cena insieme Video; I capocannonieri di sempre in Champions League: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema; Mbappé chiude un primo tempo PAZZESCO tra Bayern e Real con un tocco di classe: 15° gol stagionale in Champions; Marcatori all-time in Champions: Mbappé vicinissimo a un'altra leggenda del Real.

MN - Papà Mbappé: Mio figlio Kylian al Milan un giorno? Solo Dio lo sa, vediamoIl padre di Mbappé nella serata ieri era presente alla partita tra Lille e Nizza, per vedere il figlio Ethan. A margine del match ha risposto sorridendo alla domanda del ... milannews.it

Mbappé al Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi rossoneriNon è un mistero che Kylian Mbappé abbia una forte simpatia nei confronti del Milan con l’attaccante francese che in più di un’occasione ha confermato il suo tifo per i rossoneri. Il Milan sogna ... calciomercato.it

Leao aveva davvero le qualità per giocare al livello di Mbappé #milan - facebook.com facebook

Merda muso lo schifo più schifo mai visto neanche se il Milan comprasse mbappe Messi e cr7 con sta sega in panchina riuscirebbe a vincere un campionato x.com