Kompany elogia l’Atalanta | Squadra forte che all’estero è molto rispettata Sarà una sfida avvincente

Il Bayern Monaco si prepara a sfidare l’Atalanta a Bergamo con Harry Kane e Alphonso Davies recuperati, puntando a una vittoria che possa facilitare il passaggio del turno. Kompany ha elogiato la forza della squadra bergamasca, sottolineando il rispetto che questa suscita all’estero. La partita si svolgerà sul campo nerazzurro, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno in Germania.

Bergamo. Con un Harry Kane in più e anche Alphonso Davies recuperato, il Bayern Monaco arriva a Bergamo con l’intenzione di vincere e completare poi l’opera al ritorno all’Allianz Arena il 18 maggio. Vincent Kompany e Josip Stanisic hanno presentato la partita in conferenza stampa alla New Balance Arena. leggi anche. Verso la champions Il Bayern recupera Harry Kane: lavora in gruppo, a Bergamo ci sarà. E i pullman sono già in città. Atalanta-Bayern, le parole di Vincent Kompany. L’avversaria – “Giochiamo contro una squadra molto forte dal punto di vista fisico, con analogie rispetto al Dortmund, vanno sulla profondità, giocano a tre in difesa, ma dobbiamo fare molto pressing perché loro sono bravi e lo fanno da anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

