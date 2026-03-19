Atalanta Palladino nel post gara | Rispetto alle grandi squadre d’Europa siamo indietro Volevamo fare una partita di grande orgoglio

Da calcionews24.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita, l’allenatore dell’Atalanta ha dichiarato che la squadra è ancora indietro rispetto alle grandi squadre d’Europa e ha detto che l’obiettivo era dimostrare grande orgoglio sul campo. Ha parlato ai media e ha sottolineato la differenza tra la sua squadra e le rivali più quotate sui palcoscenici internazionali. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita, senza ulteriori dettagli.

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