Maybelline Lifter Stix | Stick Viso che scolpisce e illumina

Maybelline ha lanciato il nuovo prodotto chiamato Lifter Stix, uno stick viso progettato per scolpire e illuminare il volto. La confezione, facile da usare, permette di applicare il prodotto in modo rapido e preciso. La formula promette di migliorare l’aspetto del viso, donando lucentezza e definizione. È disponibile in diverse tonalità, pensate per adattarsi a vari incarnati.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’effetto ‘liftato’: come copre, scolpisce e illumina in un solo gesto. Il Maybelline Lifter Stix si posiziona nel segmento dei prodotti multi-uso, progettati per chi necessita di una soluzione versatile che integri diverse funzioni del makeup in un unico passaggio. La formulazione è strutturata per rispondere a tre esigenze estetiche fondamentali: la copertura delle imperfezioni, l’azione modellante per scolpire i volumi del viso e l’apporto di luminosità, il tutto con l’obiettivo di ottenere un finish naturale che simuli un effetto lifting.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maybelline Lifter Stix: Stick Viso che scolpisce e illumina Notizie correlate Roc Derm Correxion Firming Serum Stick, il siero al retinolo stick che rivoluziona la skincare anti-ageRoc Derm Correxion Firming Serum Stick, il siero stick al retinolo per contrastare le rughe Prodotto smart in grado di risolvere con semplicità... Leggi anche: Il segreto del suo viso fresco è la frangia a tendina, che solleva gli zigomi e illumina