Il segreto del suo viso fresco è la frangia a tendina che solleva gli zigomi e illumina

Sophie Marceau si distingue per il suo viso sempre fresco e radioso, e questa volta il segreto risiede nella frangia a tendina che sfiora gli zigomi e dà luminosità al volto. La attrice francese, ormai vicina ai 60 anni, mantiene un aspetto naturale e affascinante grazie a piccoli dettagli come questa acconciatura, che le dona un aspetto giovane e spontaneo. La sua scelta di portare questa frangia, spesso abbinata a look semplici ma curati, fa parte di un modo di essere che sembra esprimere sicurezza e stile senza sforzi.

C 'è qualcosa di magnetico nel modo in cui Sophie Marceau abita l'ultimo anno dei suoi 50. Un misto di nonchalance e consapevolezza unici, da ambasciatrice perfetta di quello stile je ne sais quoi parigino così ambito e difficile da imitare. Mentre il cinema la ritrova oggi nel sequel del film LOL, lei continua a declinare l'idea di bellezza non come una performance estenuante. Ma come un'armonia naturale e al passo con i trend. Grazie alla sua beauty routine rilassata, ma anche al nuovo taglio con frangia che scala anni a prescindere.