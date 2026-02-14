Traffico di droga con l’aggravante mafiosa nel Dianese le condanne in Appello

A Genova, i giudici hanno confermato le condanne per un gruppo di persone coinvolte in un traffico di droga con legami con la ’ndrangheta, dopo aver ascoltato le testimonianze di alcuni testimoni chiave. Uno dei condannati, arrestato durante un'operazione antidroga, aveva portato alla luce dettagli su come i narcotrafficanti operassero nel territorio del Dianese, coinvolgendo anche alcuni membri della criminalità organizzata locale.

Dianese sotto assedio: la Corte d’Appello ridisegna le condanne per traffico di droga e collegamenti con la ‘ndrangheta. La Corte d’Appello di Genova ha pronunciato una serie di condanne, in alcuni casi ridotte, per ventisei persone coinvolte nell’operazione Ares 2021, un’indagine che ha svelato un vasto traffico di droga con ramificazioni mafiose tra la Calabria e la provincia di Imperia. La sentenza conferma l’aggravante mafiosa per la maggior parte degli imputati, legati alle famiglie De Marte – Gioffré, originarie di Seminara e connesse a organizzazioni criminali calabresi. La decisione segna un punto cruciale nella lotta alla criminalità organizzata nel territorio ligure, sollevando interrogativi sulla sua capillare infiltrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

