Maxi tamponamento e traffico rallentato sulle rive

Oggi pomeriggio intorno alle 15 e 30 si è verificato un maxi tamponamento davanti al Salone degli Incanti, coinvolgendo tre veicoli e un autobus della polizia di Stato. L’incidente ha causato rallentamenti nel traffico sulle rive, con le vetture che hanno percorso la zona a passo d’uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Traffico rallentato sulle rive. Intorno alle 15 e 30 di oggi, 20 aprile, un tamponamento ha coinvolto tre auto e un bus di trasporto della polizia di Stato davanti al Salone degli Incanti. La polizia locale è sul posto per i rilievi e ha ridotto a una corsia il traffico veicolare, che scorre.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente

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