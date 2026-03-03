Maxi tamponamento tra tir all’alba sull’A14 | traffico nel caos

All’alba sull’A14 si è verificato un maxi tamponamento tra diversi tir, tra Ancona Nord e Sud. L’incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto e ha determinato code molto lunghe in direzione sud. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il traffico resta fortemente rallentato. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle cause dello scontro.

Ancona - Scontro tra più mezzi pesanti tra Ancona Nord e Sud, tratto chiuso per ore e lunghe code verso sud. Due feriti, traffico su una corsia. Mattinata complessa lungo l'A14 Bologna-Taranto, dove un doppio incidente tra tir ha paralizzato la circolazione nel tratto marchigiano. Il primo schianto si è verificato poco dopo le 5 del mattino al chilometro 229, tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud, in carreggiata sud verso Pescara. Tre mezzi pesanti, tra cui un'autocisterna di gasolio, si sono scontrati poco dopo le 5 nel tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto, in direzione sud, tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud.