Cesano Maderno nel giorno di Pasqua bruciato il Crocifisso votivo del Biulè

Da ilnotiziario.net 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, un incendio ha interessato il crocifisso votivo in legno situato nel quartiere Biulè. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e le autorità stanno indagando per determinare i dettagli dell’accaduto. Non sono stati riportati danni ad altre strutture o persone coinvolte nell’incidente. La vicenda sta attirando l’attenzione della comunità locale mentre si cerca di comprendere cosa abbia provocato l’incendio.

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