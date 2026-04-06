Cesano Maderno nel giorno di Pasqua bruciato il Crocifisso votivo del Biulè

A Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, un incendio ha interessato il crocifisso votivo in legno situato nel quartiere Biulè. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e le autorità stanno indagando per determinare i dettagli dell’accaduto. Non sono stati riportati danni ad altre strutture o persone coinvolte nell’incidente. La vicenda sta attirando l’attenzione della comunità locale mentre si cerca di comprendere cosa abbia provocato l’incendio.

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