Colleferro Maxi frode fiscale transnazionale oltre 32,6 milioni di euro trasferiti all’estero Arrestato un imprenditore

I militari della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un imprenditore di Colleferro coinvolto in una maxi frode fiscale transnazionale. Secondo le prime indagini, sono stati trasferiti oltre 32,6 milioni di euro all’estero. L’uomo è stato fermato in un’operazione che mira a bloccare un’evasione fiscale su larga scala. La Guardia di Finanza ha sequestrato denaro e documenti, e adesso proseguono le verifiche per ricostruire la rete di questo traffico illecito.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli

