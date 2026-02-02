Maxi frode fiscale a Prato sequestrati 237mila capi | quanti milioni di euro sono stati evasi

La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato 237mila capi di abbigliamento, smascherando un maxi sistema di contrabbando e frode fiscale nel settore tessile. L’indagine ha portato al sequestro di merce e all’identificazione di un’imprenditrice cinese coinvolta nel giro illecito. Si stima che siano stati evasi milioni di euro.

È di oltre 7,8 milioni di metri di tessuto sequestrati e più di 237.000 capi d’abbigliamento il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Prato, che ha portato alla luce un articolato sistema di contrabbando e frode fiscale nel distretto tessile pratese. L’indagine, coordinata dall’European Public Prosecutor’s Office – Ufficio di Bologna, ha permesso di individuare una donna di nazionalità cinese come presunta responsabile di un meccanismo illecito finalizzato all’evasione di dazi e IVA per quasi 3,6 milioni di euro. Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione denominata “FRAUS AB ORIENTE” è stata avviata oltre un anno fa, con l’obiettivo di contrastare il contrabbando di tessuti provenienti dalla Cina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il sequestro di 237mila capi e milioni di metri di tessuto di contrabbando dalla Cina evidenzia le criticità del settore tessile a Prato.

A capo del sistema di frode, una donna di nazionalità cinese, residente a Prato e formalmente assunta, quale dipendente, in un’affermata società esercente l’attività di Pronto-Moda e commercio all’ingrosso di tessuti. facebook