A Palermo si è svolto un maxi blitz contro il mandamento mafioso di Brancaccio, che ha visto coinvolti 450 agenti. Durante l’operazione sono stati effettuati sequestri e perquisizioni in diverse abitazioni e proprietà, con 32 persone sottoposte a fermo. Sono stati contestati vari reati legati all’attività criminale dell’organizzazione. La polizia ha portato avanti l’operazione senza incidenti significativi.

È di 32 provvedimenti di fermo il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta nelle prime ore del mattino a Palermo contro esponenti riconducibili al mandamento mafioso di Brancaccio. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha visto coinvolte numerose forze dell’ordine e ha portato anche a sequestri e perquisizioni, con l’obiettivo di contrastare una consorteria criminale attiva e organizzata. Le indagini e l’operazione: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata eseguita su delega della Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi blitz contro la mafia a Palermo, 450 agenti in azione e 32 fermi (video)

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TRIS Siracusa. . Sono 32 le persone fermate durante un blitz antimafia a Palermo da parte di carabinieri e polizia. Sono indagate, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico di stupefacenti - facebook.com facebook