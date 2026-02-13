Hellden disponibile il Pre-Save di Cyrcles il nuovo singolo per la Ghost Record

Gli Hellden hanno annunciato il pre-save del loro nuovo singolo, “Cyrcles”, che sarà disponibile dal 16 febbraio. La band ha scelto di lanciarlo attraverso Ghost Record, permettendo ai fan di ascoltarlo subito una volta uscito. È il primo brano pubblicato in collaborazione con questa etichetta e rappresenta un passo importante nel loro percorso musicale. Per gli appassionati, è possibile già ora prenotarlo sui principali digital store.

Al via il Pre-save di Cyrcles il primo singolo degli Hellden, che sarà disponibile a partire da Lunedì 16 Febbraio nei principali digital stores via Ghost RecordBelieve. La band è attualmente in studio per la realizzazione dell'Ep di debutto. Presto vi daremo ulteriori notizie. Info Brano Cyrcles è un brano che parla della presa di coscienza di un uomo la cui giornata è governata unicamente dal lavoro alienante, che lo porta a sentirsi come intrappolato in un corsa in tondo Link Pre-Save https:bfan.linkcyrcles Dichiarazioni della band: Siamo felici di iniziare a condividere la nostra musica con tutti coloro che ci supporteranno.