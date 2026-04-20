Mauro Porcini | Scommetto tutto sull' amore

Mauro Porcini, noto designer italiano, ha dichiarato di puntare tutto sull’amore come principio fondamentale. La sua riflessione si lega a temi come bellezza, etica, filosofia e il futuro digitale, ambiti in cui è attivo nel suo ruolo di leadership. In un’intervista, ha condiviso le sue convinzioni e la visione personale senza entrare in dettagli specifici. La discussione si concentra sui valori che guidano il suo lavoro e il suo approccio professionale.

Oppure dai riconoscimenti: tra i tanti, è Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. O anche dai suoi libri: il suo The Human Side of Innovation - The Power of People in Love with People (Berrett-Koehler) ha vinto la medaglia d’oro ai Better Future - New York Design Awards ed è stato tradotto in cinese e arabo, un vero successo, così come L’età dell’Eccellenza (Il Saggiatore) che ha raggiunto la quinta ristampa. Altrimenti lo si potrebbe raccontare partendo dalle sue invenzioni visto che a oggi ha già registrato 47 brevetti. Il suo curriculum, insomma, è di quelli rari e ci si aspetterebbe di tutto tranne che, iniziando questa intervista, Mauro Porcini, che adesso è alla guida del design globale di una delle più grandi multinazionali (Samsung appunto) e che gestisce un team di 1.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mauro Porcini: «Scommetto tutto sull'amore» Notizie correlate Mauro Porcini: «Così do anima e forma al domani»La creatività come antidoto all’eterno ritorno dell’identico, l’uso del colore contro la monotonia del minimalismo. Blood, la recensione: un horror sull'amore di una madre pronta a tuttoIn Blood, Michelle Monaghan veste i panni di una donna il cui figlioletto, morso da un cane rabbioso, comincia a manifestare sintomi di un...