Mauro Porcini | Così do anima e forma al domani

In un ufficio di Seul, un designer si dedica alla creazione di oggetti che combinano forma e anima. Tra le pareti, si notano tre orologi allungati e irregolari, con linee fluide e quasi liquide. Questi dettagli mostrano come il suo lavoro si concentri sull’innovazione e sulla reinterpretazione di elementi tradizionali, portando avanti un processo di sperimentazione nel campo del design.

La creatività come antidoto all’eterno ritorno dell’identico, l’uso del colore contro la monotonia del minimalismo. Le visioni del numero uno mondiale del design di Samsung, l’italiano che vuole restituire leggerezza alla tecnologia. Dietro la scrivania del suo ufficio di Seul, s’intravedono alcune forme familiari, ma dai tratti irregolari: tre orologi allungati, sciolti, quasi liquidi. È un dettaglio del quadro «La persistenza della memoria», l’opera simbolo di Salvador Dalí, che è anche una buona sintesi della visione di Mauro Porcini: scongelare la rigidità della tecnologia per restituirle calore, colore, capacità d’emozionare. Sentimento, accanto alla ragione.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mauro Porcini: «Così do anima e forma al domani» Notizie correlate Capannori in lutto: addio a Mauro Rocchi, anima di MatraiaLa comunità di Capannori si trova in lutto per la scomparsa di Mauro Rocchi, figura centrale nella vita del paese e ex consigliere comunale. Molise in lutto: addio a Mauro Manna, anima di Acquaviva d’Isernia.Acquaviva d'Isernia piange Mauro Manna, pilastro della comunità molisana Il Molise è in lutto per la scomparsa di Mauro Manna, figura di riferimento...