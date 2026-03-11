In Blood, Michelle Monaghan veste i panni di una donna il cui figlioletto, morso da un cane rabbioso, comincia a manifestare sintomi di un inspiegabile vampirismo. Su Rai4 e RaiPlay. L'infermiera Jess Stokes è una madre in via di separazione che ha appena riottenuto la custodia dei figli Tyler e Owen, determinata a lasciarsi alle spalle un periodo difficile. Nella speranza di ricominciare davvero da zero e ricostruire un fragile equilibrio familiare, si trasferisce con i bambini nella vecchia fattoria di famiglia, immersa nelle brulle e desolate campagne dell'Illinois. Una dimora isolata, lontana dai centri abitati e da qualsiasi forma di vita sociale, ma allo stesso tempo l'unica soluzione finanziariamente sostenibile per una donna che deve fare i conti con risorse limitate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Blood, la recensione: un horror sull'amore di una madre pronta a tutto

Articoli correlati

Leggi anche: Love Story, recensione: una serie luminosa e patinata sull'amore di JFK Jr. e Carolyn Bessette

So cosa hai fatto: un sequel / reboot horror che punta sull’effetto nostalgia – RecensioneIl 4 luglio, durante i festeggiamenti per il fidanzamento di Danica e Teddy, il loro gruppo di amici – formato anche da Ava, l’ex fidanzato di...

Aggiornamenti e notizie su Blood la recensione un horror...

Discussioni sull' argomento Dexter New Blood vale la pena? Recensione della serie TV; Royal Blood – Un Colpo al Cuore del Destino – Recensione; Debito di sangue di Michael Connelly: quando la giustizia diventa una questione personale; Legacy of Kain: Defiance Remastered – Recensione.

Cursed Blood Recensione: Il roguelike bloodpunk tra samurai, vendetta e combattimenti brutaliCursed Blood è uno di quei giochi che dichiarano subito le proprie intenzioni. Violento, rapido e senza compromessi, il titolo punta tutto su combattimenti ... amicopc.com

Blood Assurance Blood Drive - facebook.com facebook

Guida TV Sky Cinema e NOW: Blood Father, Venerdi 6 Marzo 2026 x.com