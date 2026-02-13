Dal set de Il commissario Ricciardi al palco del Diana | Milo e Falivene reinventano tutto con Jucature | VIDEO

Milo e Falivene portano la loro creatività dal set di Il Commissario Ricciardi al palco del Diana, dove si sono esibiti con il progetto Jucature, sorprendendo il pubblico con una performance innovativa. In scena, hanno utilizzato strumenti musicali fatti di materiali riciclati, attirando l’attenzione di molti spettatori. La loro idea ha trasformato un classico della letteratura in un'esperienza sonora unica, coinvolgendo anche alcune persone presenti in sala.

Diretti da Enrico Ianniello, i due attori sono in scena con l’adattamento del premiato testo di Pau Mirò dove sono raccontate le vicende di quattro sognatori che vivono ai margini tra risate e malinconia C’è chi li associa subito alle atmosfere cupe e malinconiche della Napoli anni ’30 de Il Commissario Ricciardi. Divise, indagini, silenzi pesanti e delitti da risolvere. Ma stavolta Antonio Milo e Adriano Falivene cambiano completamente registro e si mettono a nudo, tra risate, fragilità e sogni sgangherati. Al teatro Diana, dove saranno fino al 22 febbraio, diventano ‘invisibili, antieroi teneri e irresistibili di Jucature, lo spettacolo scritto dal catalano Pau Miró, vincitore del Premio UBU come miglior testo straniero, con adattamento e regia di Enrico Ianniello.🔗 Leggi su Napolitoday.it

