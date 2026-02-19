Commissioni Maturità 2026 | due docenti interni due esterni e il Presidente Si può rifiutare la nomina? LO SPECIALE

Il Ministero ha deciso di affidare le commissioni di maturità 2026 a due docenti interni, due esterni e un Presidente. Questa scelta, formalizzata con il decreto n. 13 del 29 gennaio, riguarda le discipline delle prove scritte e l’assegnazione dei commissari. Gli insegnanti coinvolti hanno ricevuto la nomina e possono decidere se accettarla o meno, in base alle regole previste. La composizione delle commissioni si limita a questa configurazione, senza possibilità di variazioni. La procedura di nomina ha già preso avvio in molte scuole italiane.

Il Ministro ha già individuato con decreto n. 13 del 29 gennaio 2026 le discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline attribuite ai commissari interni ed esterni. L'articolo Commissioni Maturità 2026: due docenti interni, due esterni e il Presidente. Si può rifiutare la nomina? LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Maturità 2026: Consigli di classe devono riunirsi per ratificare nomina commissari interni? Il docente può rinunciare all’incarico?Le scuole si preparano alle prove di maturità 2026, ma qualcosa ancora non è chiaro. Leggi anche: Maturità 2026: domanda candidati esterni entro il 12 dicembre. 4 discipline scelte entro il 31 gennaio [LO SPECIALE] Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maturità 2026, documento 15 maggio non è stato eliminato. Precisazioni; Maturità 2026: uscite le materie, quando si sapranno i nomi dei presidenti e commissari esterni?; Esame di maturità 2026: le novità; Maturità 2026: tutte le novità su materie, presidenti e commissari esterni. Maturità 2026, commissioni ridotte e focus disciplinareDal 2026, le commissioni d'esame saranno composte da 5 membri e si concentreranno maggiormente sulle aree disciplinari, con due materie aggiuntive all'orale. Gli studenti apprezzano la maggiore preved ... italiaoggi.it Maturità 2026: Consigli di classe devono riunirsi per ratificare nomina commissari interni? Il docente può rinunciare all’incarico?Maturità 2026: la corsa in avanti di alcune scuole ci porta ad alcune riflessioni sulla nomina delle commissioni. Si consideri che la procedura dell'Esame di Maturità quest'anno è nuova e ancora non c ... orizzontescuola.it Maturità 2026: la corsa in avanti di alcune scuole ci porta ad alcune riflessioni sulla nomina delle commissioni. Si consideri che la procedura dell'Esame di Maturità quest'anno è nuova e ancora non completa, in attesa delle indicazioni da parte del Mini… x.com Potrebbe essere questione di ore per la pubblicazione delle materie della maturità 2026. Nel frattempo, ecco tutte le principali novità dell'esame di stato di quest'anno, dalla composizione delle commissioni alle modifiche della prova orale. facebook