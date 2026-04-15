WEC 2026 | Imola sfida il mondo debutto epico nella Motorvalley

Il campionato FIA WEC 2026 sta per iniziare con la prima gara prevista nel fine settimana dal 17 al 19 aprile. La competizione si svolgerà nel circuito di Imola, situato nella Motorvalley dell’Emilia-Romagna. La gara di 6 ore rappresenta il debutto ufficiale della stagione e attirerà diverse squadre e piloti provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolge su un tracciato storico noto per le sue sfide tecniche e il suo fascino.

Il campionato FIA WEC 2026 si prepara a inaugurarsi nel cuore dell’Emilia-Romagna, con la 6 Ore di Imola programmata per il prossimo fine settimana, dal 17 al 19 aprile. Dopo lo spostamento della tappa iniziale originariamente prevista in Qatar a causa delle instabilità belliche e delle tensioni in Medio Oriente, l’autodromo italiano diventa il palcoscenico per il debutto della nuova stagione, che vedrà impegnati 99 piloti nelle categorie Hypercar e LMGT3. L’impatto del WEC sul territorio: la sfida della Motorvalley. L’appuntamento con l’endurance non rappresenta solo una competizione sportiva, ma un asset strategico per l’intero sistema produttivo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WEC 2026: Imola sfida il mondo, debutto epico nella Motorvalley FIA WEC 2026: Imola pronta per la 6 Hours Imola accende il WEC 2026. Debutti, città in festa e sfida tra big dell’endurance mondialeC’è un momento preciso, a Imola, in cui il motorsport smette di essere attesa e torna a essere presente. Imola pronta ad accogliere la Fia WEC 6 Hours of Imola 2026L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l'Automobile) WEC (World Endurance...