Tahirys Dos Santos racconta l'orrore di Crans Montana | Vedevo i miei vestiti sciogliersi addosso

Tahyris Dos Santos, il calciatore del Metz, ricorda il dramma dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Racconta di come si sia sentito paralizzato, circondato dalle urla e dai vestiti che si scioglievano addosso. La sua fidanzata Coline è riuscita a salvarla dalle fiamme, ma l’esperienza resta impressa nella sua mente.

Durante i soccorsi a Crans-Montana, Tahirys Dos Santos ha chiesto di essere scattata una foto.

Tahirys Dos Santos ha dimostrato grande coraggio durante l’incendio di Crans-Montana, tornando all’interno del locale per salvare la fidanzata.

"Mi ha detto ‘Scatta una foto per i miei genitori, per favore, aspetta, lasciami sorridere prima'". Questo il racconto di Amandine, giovane dottoressa che ha raccontato di aver salvato Tahirys Dos Santos dall’incendio di Crans-Montana: “Ci ha detto ‘Se non divent facebook