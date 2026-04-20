Un episodio di discussione tra due figure pubbliche ha attirato l'attenzione nelle ultime ore. L’infettivologo ha commentato una scelta di abbigliamento di una politica locale, facendo notare che un simbolo religioso indossato era stato adottato prima in una città del Nord Italia rispetto a un’altra. La polemica, che riguarda esclusivamente aspetti simbolici, si è sviluppata senza coinvolgimento di enti o istituzioni.

Milano, 20 aprile 2026 – Curiosa polemichetta di campanile, del tutto priva di implicazioni politiche, innescata dall’infettivologo Matteo Bassetti. Il direttore della clinica malattie infettive presso l’ospedale San Martino di Genova, pluripresente a tutto campo sui social dopo la pandemia di Covid, ha “bacchettato” l’eurodeputata leghista Silvia Sardone in rete per la maglia indossata durante l’adunata dei Patrioti tenutasi a Milano sabato scorso. Il look. Sardone – e il dettaglio non è sfuggito a molti commentatori attivi sui social network – si è presentata al corteo con la seconda casacca del Genoa di quest’anno, con croce rossa su campo bianco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Matteo Bassetti “bacchetta” Silvia Sardone sulla maglia con la croce di San Giorgio: “Genova arrivò prima di Milano”

Notizie correlate

Leggi anche: Il caso Genova, dubbi e critiche sulla linea di Silvia Salis. Con l’Onorevole Matteo Rosso (FdI)

L’acqua frizzante aiuta davvero a dimagrire? Matteo Bassetti: “Non stiamo parlando di una bacchetta magica, ma ci sono 3 superpoteri”Coloro che hanno sempre guardato con sospetto all’acqua frizzante, temendo che le sue bollicine potessero causare gonfiori e far ingrassare, faranno...

Una raccolta di contenuti

Matteo Bassetti bacchetta Silvia Sardone sulla maglia con la croce di San Giorgio: Genova arrivò prima di MilanoMilano, 20 aprile 2026 – Curiosa polemichetta di campanile, del tutto priva di implicazioni politiche, innescata dall’infettivologo Matteo Bassetti. Il direttore della clinica malattie infettive ... ilgiorno.it

L’acqua frizzante aiuta davvero a dimagrire? Matteo Bassetti: Non stiamo parlando di una bacchetta magica, ma ci sono 3 superpoteriColoro che hanno sempre guardato con sospetto all’acqua frizzante, temendo che le sue bollicine potessero causare gonfiori e far ingrassare, faranno bene a rivedere le proprie convinzioni. L’acqua ... ilfattoquotidiano.it