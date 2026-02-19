Il caso Genova dubbi e critiche sulla linea di Silvia Salis Con l’Onorevole Matteo Rosso FdI

Il caso Genova ha portato alla luce forti critiche sulla gestione di Silvia Salis, causando malcontento tra i cittadini. L’onorevole Matteo Rosso di Fratelli d’Italia ha espresso preoccupazioni riguardo alle decisioni prese dall’amministrazione, sottolineando problemi concreti come i ritardi nei lavori pubblici e la mancanza di trasparenza. La questione si è accesa in un momento di crescente insoddisfazione nei quartieri, dove residenti lamentano disservizi e scarsa comunicazione. La discussione si concentra ora su come affrontare le criticità della città.