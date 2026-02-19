Il caso Genova dubbi e critiche sulla linea di Silvia Salis Con l’Onorevole Matteo Rosso FdI
Il caso Genova ha portato alla luce forti critiche sulla gestione di Silvia Salis, causando malcontento tra i cittadini. L’onorevole Matteo Rosso di Fratelli d’Italia ha espresso preoccupazioni riguardo alle decisioni prese dall’amministrazione, sottolineando problemi concreti come i ritardi nei lavori pubblici e la mancanza di trasparenza. La questione si è accesa in un momento di crescente insoddisfazione nei quartieri, dove residenti lamentano disservizi e scarsa comunicazione. La discussione si concentra ora su come affrontare le criticità della città.
Genova torna al centro del confronto politico. Tra polemiche, tensioni e interrogativi sulla gestione amministrativa, l’onorevole Matteo Rosso (FdI) analizza il “caso” che sta agitando il dibattito cittadino e nazionale, sollevando dubbi e critiche sulla linea di Silvia Salis. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Silvia Salis: “In prima linea per salvare l’ex Ilva di Genova. Anche senza Taranto”
Silvia Salis provoca il governo Meloni sulla sicurezza, "dicono che a Genova è peggiorata, ma non c'ero io"Silvia Salis attacca il governo Meloni sulla questione sicurezza a Genova.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mistero sulla morte del ristoratore a Genova: dubbi sulla caduta accidentale, sotto esame i conti; Caso Beatrice: oggi l'autopsia, dubbi sul decesso; Crans-Montana, a Genova il funerale di Emanuele Galeppini. Interrogati domani i titolari Le Constellation.
Il caso Genova, dubbi e critiche sulla linea di Silvia Salis. Con l’Onorevole Matteo Rosso (FdI)L’on. Matteo Rosso (FdI) analizza il caso che sta agitando il dibattito cittadino e nazionale, sollevando dubbi e critiche su Silvia Salis. panorama.it
Come ne usciamo, secondo Silvia Salis x.com
Dopo che la sindaca Silvia Salis ha dichiarato “non gradita in città” la sede di CasaPound a Genova, i neofascisti di CasaPound hanno pensato bene di replicare direttamente alla sindaca. L’hanno accusata apertamente di essere "fuori dal perimetro del diritto facebook