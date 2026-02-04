L’acqua frizzante aiuta davvero a dimagrire? Matteo Bassetti | Non stiamo parlando di una bacchetta magica ma ci sono 3 superpoteri

Molti si chiedono se bere acqua frizzante possa aiutare a perdere peso. Matteo Bassetti rassicura: non è una soluzione magica, ma ci sono tre vantaggi che possono dare una mano. Chi ha sempre evitato le bollicine per paura di gonfiore o aumento di peso dovrebbe ripensarci.

Coloro che hanno sempre guardato con sospetto all' acqua frizzante, temendo che le sue bollicine potessero causare gonfiori e far ingrassare, faranno bene a rivedere le proprie convinzioni. L'acqua gassata, infatti, potrebbe in realtà essere la migliore amica nella lotta ai chili di troppo. A spiegarne i benefici è stato Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, sul Corriere. L'infettivologo ha citato uno studio giapponese, pubblicato sul British Medical Journal Nutrition, che ribalta completamente la prospettiva. Il lavoro ipotizza una correlazione tra la CO2 e il miglioramento del metabolismo del glucosio.

