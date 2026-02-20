Vittorio Bachelet, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980, rappresenta un simbolo della difesa della democrazia. La sua memoria viene ancora celebrata come esempio di integrità e impegno civile. Recentemente, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso gratitudine per il suo esempio di dialogo e rispetto delle istituzioni. Durante un incontro pubblico, ha ricordato come Bachelet abbia sempre promosso la responsabilità e il confronto aperto. La sua figura continua a ispirare giovani politici e cittadini.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Ricordiamo e rendiamo omaggio alla memoria di Vittorio Bachelet, intellettuale e giurista, uomo delle istituzioni, vicepresidente del Csm barbaramente ucciso dalle Brigate rosse". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Vogliamo ricordarlo soprattutto oggi come esempio di dialogo in anni drammatici. Pagó con la vita il suo impegno istituzionale, cattolico e sociale in difesa della democrazia e della Costituzione e non fece mai venire meno la sua dedizione al bene comune. Per tutto questo continuiamo e continueremo a essergli grati”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bachelet: Schlein, 'grati per suo esempio di dialogo e difesa democrazia'

