Il capogruppo del Partito Democratico in Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna ha commentato la vittoria del No al referendum svoltosi il 22 e 23 marzo, definendola una notizia positiva per la democrazia italiana. Secondo lui, questa vittoria riaccende l’interesse per l’alternativa politica e l’Emilia-Romagna rappresenta un esempio di partecipazione democratica nel Paese.

"Le italiane e gli italiani hanno parlato con coscienza e chiarezza: la Costituzione non si piega alle convenienze del Governo" Le italiane e gli italiani hanno parlato con coscienza e chiarezza: la Costituzione non si piega alle convenienze del Governo e non si stravolge per concentrare più potere nell’esecutivo. È stato fermato un disegno sbagliato, e lo si è fatto con una partecipazione alta, larga, popolare. In Emilia-Romagna il segnale è stato ancora più netto: il NO ha vinto con il 57,25% e con la maggior affluenza tra le regioni. Ancora una volta la nostra regione ha fatto la sua parte, dimostrando che quando c’è da difendere l’equilibrio dei poteri, i diritti e la qualità della democrazia, l’Emilia-Romagna risponde presente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Calvano (Pd): "Referendum, il No vince e rimette in moto l’alternativa: l’Emilia-Romagna esempio di democrazia per il Paese"

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