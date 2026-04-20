Mattarella inaugura l’anno tributario con un dono d’argento unico

Durante la cerimonia di apertura dell’Anno giudiziario tributario 2026 a Roma, il Presidente della Repubblica ha ricevuto un bassorilievo in argento realizzato dal maestro orafo Michele Affidato presso la sede della Corte Suprema di Cassazione. L’evento ha visto la partecipazione di diverse autorità e rappresentanti del settore giudiziario, con il presidente che ha assistito all’inizio delle attività per l’anno in corso.

Il Presidente della Sergio Mattarella ha ricevuto presso la sede della Corte Suprema di Cassazione un bassorilievo in argento realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, durante la solenne cerimonia che ha segnato l’apertura dell’Anno giudiziario tributario 2026 a Roma. L’evento, trasmesso in diretta nazionale su Rai 2, ha la partecipazione del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e delle massime cariche dello Stato, riunite nell’Aula Magna per discutere le prospettive del sistema fiscale e giuridico nazionale. Simbolismo e istituzioni: il valore dell’opera consegnata alla Presidenza. Il momento culminante della manifestazione è stato caratterizzato dalla consegna ufficiale dell’opera d’arte da parte di Carolina Lussana, che ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella inaugura l’anno tributario con un dono d’argento unico Notizie correlate Scuola dei magistrati, via all?anno formativo: lo inaugura MattarellaÈ un fiore all’occhiello nell’ambito della formazione dei giovani magistrati, ed è un’istituzione incastonata nello scrigno prezioso di Castel... Mattarella inaugura anno accademico a Trento: "Di fronte a barbarie importante diffondere cultura" – Il video(Agenzia Vista) Trento, 11 febbraio 2026 "In questo momento difficile della vita del mondo, con difficoltà rispetto alle quali De Gasperi ci parla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Presidente Mattarella all'inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2026; Nordio all’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario; Mattarella all’inaugurazione dell’Anno giudiziario tributario 2026; Mattarella all’inaugurazione dell’Anno giudiziario tributario 2026. Mattarella arrivato a Nuoro per inaugurare l'Anno DeleddianoIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Nuoro dove questa mattina parteciperà all'inaugurazione dell'Anno Deleddiano con una cerimonia solenne a 100 anni dal premio Nobel per ... ansa.it Mattarella inaugura anno accademico a Trento: Di fronte a barbarie importante diffondere cultura(Agenzia Vista) Trento, 11 febbraio 2026 In questo momento difficile della vita del mondo, con difficoltà rispetto alle quali De Gasperi ci parla ancora, di fronte ai rischi che elementi di barbarie ... quotidiano.net Il Presidente Mattarella all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2026 - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/16/il-presidente-mattarella-allinaugurazione-dellanno-giudiziario-tributario-2026/ #ilmetropolitano #Mattarella - facebook.com facebook