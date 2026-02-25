Scuola dei magistrati via all?anno formativo | lo inaugura Mattarella

Il presidente Mattarella ha inaugurato l’anno formativo della scuola dei magistrati, riconoscendo il valore di questa istituzione situata a Castel Capuano. La scuola rappresenta un punto di riferimento per la preparazione dei futuri giudici, offrendo corsi intensivi e pratici. Durante l'apertura, sono stati illustrati i programmi e le nuove modalità di insegnamento. L’attenzione si concentra ora sulle sfide che attendono i partecipanti nel prossimo anno.

© Ilmattino.it - Scuola dei magistrati, via all?anno formativo: lo inaugura Mattarella

È un fiore all’occhiello nell’ambito della formazione dei giovani magistrati, ed è un’istituzione incastonata nello scrigno prezioso di Castel Capuano. Un tesoro nei tesori di Napoli. Parliamo della Scuola superiore di magistratura, punto di riferimento per la cultura giuridica nazionale. Oggi alle 11 ad inaugurare il nuovo anno formativo ci sarà una presenza d’eccezione: quella del presidente Sergio Mattarella. Il programma L’arrivo del Capo dello Stato sarà salutato dal quartetto d’archi San Carlo - composto dai maestri Salvatore Lombardo, Pasquale Murino, Andrea De Martino e Alberto Senatore - che eseguirà l’inno nazionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it Mattarella il 25 a Castel Capuano: inaugura l’anno formativo della Scuola superiore della magistraturaIl presidente Sergio Mattarella visiterà Castel Capuano mercoledì 25 febbraio alle 11 per inaugurare l’anno formativo della Scuola superiore della magistratura. Il Presidente Mattarella a Napoli per l’inaugurazione dell’anno formativo della Scuola Superiore di MagistraturaIl Presidente Mattarella si trova a Napoli per l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Superiore di Magistratura, un evento che si svolge mercoledì 25 febbraio alle 11 presso Castel Capuano. Temi più discussi: Scuola dei magistrati, via all’anno formativo: lo inaugura Mattarella; I magistrati incontrano gli studenti di Riccione al Palazzo del Turismo per una lezione sulla cultura della legalità; Mario Palazzi, il procuratore di Viterbo nel direttivo della Scuola superiore della magistratura; Scuola Superiore Magistratura, Palazzi nominato componente Comitato Direttivo. Scuola dei magistrati, via all’anno formativo: lo inaugura MattarellaÈ un fiore all’occhiello nell’ambito della formazione dei giovani magistrati, ed è un’istituzione incastonata nello scrigno prezioso di Castel Capuano. Un ... ilmattino.it Il presidente Sergio Mattarella a Napoli, scuola della magistratura: inizia l’anno accademicoRitorna a Napoli il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’appuntamento è per mercoledì prossimo alle 11, a Castel Capuano, l’ex storico Tribunale cittadino ... ilmattino.it Negli anni Quaranta, a Caltanissetta insegnava un maestro di scuola elementare. Si chiamava Leonardo Sciascia. Niente di strano, se non fosse che mentre correggeva i compiti dei bambini, riempiva quaderni di nomi, date, crimini—tutto quello che vedeva in - facebook.com facebook