Mattarella inaugura anno accademico a Trento | Di fronte a barbarie importante diffondere cultura – Il video

Il Presidente Sergio Mattarella ha aperto l’anno accademico all’Università di Trento. Durante il suo intervento, ha sottolineato come, in un momento di crisi globale, diffondere cultura sia la risposta più importante. Ha ricordato le parole di De Gasperi e avvertito sui rischi di ritorno della barbarie nei rapporti internazionali. Mattarella ha insistito che investire nella cultura può aiutare a superare le difficoltà che il mondo sta vivendo.

(Agenzia Vista) Trento, 11 febbraio 2026 "In questo momento difficile della vita del mondo, con difficoltà rispetto alle quali De Gasperi ci parla ancora, di fronte ai rischi che elementi di barbarie ritornino nei rapporti tra gli Stati nella vita internazionale, quella di elaborare, approfondire, sviluppare e trasmettere cultura è la più provvidenziale, indispensabile, preziosa risposta che si possa dare alle difficoltà che il mondo attraversa" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'inauguruazione dell'anno accademico all'Università di Trento. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

