Materias celebra 10 anni di innovazione | incentivi e startup per ricercatori

Materias ha festeggiato i dieci anni di attività con un evento dedicato all’innovazione e alla crescita delle startup. Durante l’iniziativa sono stati presentati un premio commemorativo e un piano di azione per il futuro, con particolare attenzione agli incentivi rivolti ai ricercatori. L’acceleratore, specializzato in progetti “early stage”, ha riunito rappresentanti del settore e giovani imprenditori per discutere di strategie di sviluppo e di nuove opportunità nel campo della ricerca.

Un premio alla memoria e un piano d’azione per il prossimo decennio. Materias, acceleratore “early stage” con sede a Napoli specializzato in materiali avanzati e deep tech, ha festeggiato i suoi primi dieci anni di vita con un grande evento a Santa Maria La Nova, aprendo una fase di rilancio dopo la scomparsa del fondatore Luigi Nicolais, figura fondamentale per l’innovazione in Italia e pioniere dell’alleanza tra Università e mondo produttivo. L’azienda ha chiuso il 2025 con un incremento del fatturato del 25% rispetto ai 3,2 milioni del 2024, confermandosi uno dei modelli più efficaci di trasferimento tecnologico nel Paese. E ora guarda...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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