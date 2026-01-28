Policlinico il Clinical trial center celebra tre anni di ricerca clinica e innovazione

Il Policlinico ha festeggiato i tre anni di attività del suo Clinical Trial Center. È stato presentato un report che riassume i risultati raggiunti in questo periodo. La struttura si occupa di supportare e gestire le ricerche cliniche, portando avanti innovazioni nel settore. Sono stati coinvolti numerosi studi e collaborazioni, con l’obiettivo di migliorare le terapie e le cure offerte ai pazienti.

La direttrice generale Maria Grazia Furnari: "Il lavoro svolto in questi anni testimonia una crescita solida e continua" Al Policlinico è stato presentato il report sull’attività svolta negli ultimi tre anni dal Clinical Trial Center (Ctc), la struttura dedicata al supporto, alla gestione e alla valorizzazione della ricerca clinica. “I risultati dimostrano come il Ctc, presieduto dalla direttrice generale Maria Grazia Furnari e coordinato dal professore Vito Di Marco, sia strategico per lo sviluppo della ricerca clinica, capace di generare innovazione, attrarre investimenti e rafforzare le reti collaborative a livello regionale, nazionale e internazionale”, dicono dall'azienda sanitaria.🔗 Leggi su Palermotoday.it

