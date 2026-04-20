Materias celebre 10 anni di innovazione | incentivi per startup e ricercatori in memoria di Nicolais

Materias celebra i suoi dieci anni di attività con un evento dedicato, che include un premio in ricordo di Nicolais e un nuovo piano di incentivi rivolti a startup e ricercatori. L'obiettivo è sostenere l'innovazione e la ricerca, attraverso programmi e risorse destinate a favorire lo sviluppo di progetti emergenti. La giornata si presenta come un momento di confronto e presentazione delle strategie future dell’acceleratore.

Un premio alla memoria e un piano d’azione per il prossimo decennio. Materias, acceleratore "early stage" con sede a Napoli specializzato in materiali avanzati e deep tech, ha festeggiato i suoi primi dieci anni di vita con un grande evento a Santa Maria La Nova, aprendo una fase di rilancio dopo la scomparsa del fondatore Luigi Nicolais, figura fondamentale per l'innovazione in Italia e pioniere dell’alleanza tra Università e mondo produttivo. L’azienda ha chiuso il 2025 con un incremento del fatturato del 25% rispetto ai 3,2 milioni del 2024, confermandosi uno dei modelli più efficaci di trasferimento tecnologico nel Paese. E ora...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Materias celebre 10 anni di innovazione: incentivi per startup e ricercatori in memoria di Nicolais Notizie correlate Storia di un uomo magro: 10 anni, 10 tappe e la memoria che salva viteLa decima edizione del monologo Storia di un uomo magro riparte da Norbello il 6 aprile, portando la memoria di Vittorio Palmas in dieci tappe sarde... Pizzetti guida i commercialisti: 10 anni di inclusione e innovazionePaola Pizzetti guida l'Ordine dei commercialisti di Reggio Emilia: un mandato fino al 2030 Paola Pizzetti è stata eletta presidente dell'Ordine dei...