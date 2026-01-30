mezzo secolo di ape maia villa tittoni celebra il mito

Villa Tittoni apre le porte a un’esposizione dedicata a mezzo secolo di Ape Maia. La mostra raccoglie illustrazioni, tavole originali, fumetti e pezzi rari, tra cui il 45 giri della sigla cantata da Katia Svizzero, un gioco dell’oca a tema, manifesti cinematografici e album di figurine. Un viaggio tra ricordi e memorabilia che celebra un personaggio amatissimo dai bambini di tutte le età.

Illustrazioni, tavole originali, fumetti e pezzi rari, come il 45 giri della sigla cantata da Katia Svizzero, un gioco dell'oca a tema, manifesti cinematografici e album di figurine. E poi una decina di sculture-statuine realizzate da artisti che hanno reinterpretato, ciascuno a modo suo, il personaggio. Un viaggio nell'immaginario per scoprire la storia dell' Ape Maia e di uno dei cartoni animati più amati di tutti i tempi. Lo si potrà fare ancora per due weekend, questo e il prossimo: sono quelli in cui si potrà ammirare, fino all'8 febbraio, la mostra "L'Ape Maia - 50 anni in volo", allestita in Villa Tittoni a Desio.

A Desio, in occasione del 50º anniversario dell'Ape Maia, si tiene una mostra gratuita dedicata a questa amata protagonista.

L’Ape Maia celebra i suoi primi 50 anni con una mostra dedicata, dopo il successo del musical a Milano.

