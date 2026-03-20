Fiera Milano motore del Made in Italy un secolo di storia in mostra

Fiera Milano celebra un secolo di storia legata al Made in Italy con una mostra-racconto aperta al pubblico. L'esposizione ripercorre le tappe più significative di un'industria che ha contribuito a definire l'identità del nostro paese. Tra fotografie, oggetti e documenti, si possono ammirare le testimonianze di un secolo di evoluzione e di successi nel settore.

Un s ecolo di storia del Made in Italy in Fiera Milano, una mostra-racconto che propone un inedito viaggio tutto da scoprire delineato con forza dal titolo emblematico “Fiera Milano motore del Made in Italy”, che apre questo venerdì 21 marzo all’ ADI Design Museum di Milano su iniziativa di Fondazione Fiera Milano che in questo modo rende accessibile al pubblico una selezione del patrimonio custodito nel proprio Archivio Storico, valorizzando il ruolo chiave che Milano e il suo sistema fieristico hanno avuto nel raccontare al mondo la capacità produttiva italiana. La mostra si inserisce nel percorso di avvicinamento alle celebrazioni della Giornata nazionale del Made in Italy il prossimo 15 aprile, voluta dal Ministero delle Imprese e del Made Italy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fiera Milano motore del Made in Italy, un secolo di storia in mostra Articoli correlati Fiera Milano, la Casa del Made in Italy apre in occasione di MidoLa prima Casa del Made in Italy sarà inaugurata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione di Mido, la rassegna... La Casa del Made in Italy per aziende e investitori aperta in Fiera MilanoTaglio del nastro che assume un’importanza particolare per la centralità delle nostre aziende, 270 quelle italiane presenti e per l’attrattività... FIERA, DA DOMANI ALL'ADI MOSTRA ARCHIVIO STORICO CELEBRA MADE IN ITALY Una raccolta di contenuti su Fiera Milano Temi più discussi: Fiera Milano, nel 2025 utile più che raddoppiato a 50,8 milioni; Fiera di Primavera - 45^ Edizione :: Segnalazione a Milano; Ricavi record per Fiera Milano. Più che raddoppiato l’utile; Fiera Milano, ricavi record nel 2025 e utile raddoppiato. Fiera Milano motore del Made in Italy: un secolo di storia all'Adi Design MuseumL' Adi Design Museum di Milano ospita la mostra Fiera Milano motore del Made in Italy , un'esposizione che ripercorre un secolo di storia industriale italiana. Visitabile fino al 15 aprile 2026, l' ... it.blastingnews.com Un secolo di Made in Italy: l’Archivio Storico di Fiera Milano in mostra all’ADI Design MuseumDall’Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano all’ADI Design Museum: un viaggio digitale tra manifesti, fotografie e icone industriali. Bozzetti: Nei padiglioni di Fiera imprese, innovazione e cre ... affaritaliani.it Alcuni momenti della fiera Fa' la cosa giusta! a Milano. Tre giorni intensi tra incontri, racconti e tante persone curiose di scoprire il #CamminodelGranSasso e la nostra terra. Grazie a chi si è fermato al nostro stand per ascoltarci e condividere con noi l’amore p - facebook.com facebook Proseguono nel week-end, a Fiera Milano Rho (padiglioni 16 e 20), gli eventi di @Falacosa_Giusta, Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli stili di vita sostenibili, giunta alla 22esima edizione. x.com