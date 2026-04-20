Matera studenti al lavoro | droni e GPS per rifare la scuola

A Matera, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Enrico Fermi e del C.A.T. Loperfido-Olivetti hanno portato a termine un rilievo tecnico nel cortile esterno della scuola Fermi. Questa attività rappresenta la prima fase del progetto GameCat, che coinvolge l’uso di droni e sistemi GPS per interventi di rilievo e mappatura. I risultati saranno utilizzati per pianificare interventi di ristrutturazione e miglioramento dell’edificio scolastico.

A Matera, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Enrico Fermi e del C.A.T. Loperfido-Olivetti hanno completato le operazioni di rilievo tecnico presso il cortile esterno della scuola Fermi, segnando la prima tappa operativa del progetto GameCat. Questa iniziativa, che vede il coinvolgimento diretto del Collegio dei Geometri di Matera, trasforma un semplice compito scolastico in una vera operazione di progettazione partecipata per la riqualificazione di un’area specifica del territorio materano. Dalla rotella metrica al volo con il drone: l’evoluzione tecnica sul campo. Le attività svolte nei giorni scorsi hanno permesso ai ragazzi di confrontarsi con la realtà professionale attraverso un mix di metodologie consolidate e tecnologie di ultima generazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, studenti al lavoro: droni e GPS per rifare la scuola Notizie correlate Cantiere scuola in piazza Grande: studenti francesi al lavoro sulla cisterna della FraternitaCollaborazione tra Scuola Edile e Btp Cfa per restaurare uno spazio di grande valore storico sotto la terrazza del palazzo Un ponte tra formazione e... Matera (FdI): “Buon lavoro al nuovo Questore Giovanni Leuci”“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giovanni Leuci, nuovo Questore di Benevento”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In mostra l'universo pittorico di Emanuele Matera; Cifarelli, non sottovalutare la crisi del Convitto di Matera; Tirana, successo per il Chamber Music Project del Conservatorio E.R. Duni di Matera; Scuola estiva di Astronomia 2026 a Matera: iscrizioni entro il 29 maggio per la XV edizione di A scuola di Stelle. Matera, al via la V edizione di Bamp Cinema: prima masterclass con Nando IreneA Matera la prima masterclass della V edizione di Bamp Cinema con Nando Irene e Maria Cappiello. Il progetto coinvolge studenti di Puglia e Basilicata. Prossimo appuntamento il 20 aprile a Potenza. trmtv.it Matera, 3° congresso UILTuCS: lavoro e diritti nel terziario tra innovazione e tutele salarialiQualità del lavoro e stabilità contrattuale al centro del terzo congresso della UILTuCS a Matera. Il sindacato analizza le criticità del terziario e propone nuove soluzioni per il contrasto al lavoro ... trmtv.it ricetta simil Pane di Matera senza glutine Esiste un Disciplinare di Produzione del famoso Pane di Matera (prodotto IGP) che, ovviamente, non può considerare la sua versione glutenfree come originale, e va bene! Ma nessuno vieta che si facciano dei tentativ facebook