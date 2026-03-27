Al centro di piazza Grande, studenti francesi stanno lavorando sulla cisterna della Fraternita in un cantiere dedicato alla formazione e alla tutela del patrimonio storico. Il progetto collega l’area di Arezzo con una regione francese del Grand Est, creando un collegamento diretto tra due realtà culturali e educative. L’intervento si svolge nel cuore della città, coinvolgendo giovani in attività pratiche di conservazione.

Collaborazione tra Scuola Edile e Btp Cfa per restaurare uno spazio di grande valore storico sotto la terrazza del palazzo Un ponte tra formazione e tutela del patrimonio, tra Arezzo e la regione francese del Grand Est, prende forma nel cuore della città. Il 24 marzo 2026 è stata ufficialmente firmata la convenzione per la realizzazione di un cantiere scuola in piazza Grande, un progetto che unisce istituzioni locali e centri di formazione europei in un’esperienza unica di restauro e apprendimento. L’iniziativa ruota attorno alla storica Fraternita dei Laici, istituzione aretina attiva ininterrottamente dal 1262, che si farà carico del finanziamento dei lavori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Cantiere scuola in piazza Grande: studenti francesi al lavoro sulla cisterna della Fraternita

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