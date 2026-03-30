Brahms e la seconda sinfonia L’orchestra è senza direttore

Nella stagione di Ferrara Musica si aggiunge un concerto dedicato a Brahms e alla sua seconda sinfonia. L’orchestra sarà senza direttore e si esibirà in un programma che promette un forte impatto musicale e sonoro. L’evento si inserisce nel cartellone di questa stagione, offrendo un’occasione per ascoltare un’interpretazione di grande livello.

Il cartellone della stagione di Ferrara Musica si arricchisce di un appuntamento di straordinario rigore musicale e fascino sonoro. Sul palco del Teatro Comunale, oggi alle 20.30, l’orchestra Spira Mirabilis. Atipico ensemble senza direttore, che sarà impegnato nell’esecuzione della Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms. L’evento si configura come uno dei vertici della programmazione di Ferrara Musica. La scelta della Seconda Sinfonia brahmsiana non è casuale: composta nell’estate del 1877 durante un soggiorno a Pörtschach sul lago di Wörth, l’opera riflette una serenità quasi pastorale, distaccandosi dalle tensioni titaniche della Prima Sinfonia, e richiede una trasparenza e una coesione d’insieme che un organismo collettivo come Spira Mirabilis può restituire al meglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brahms e la seconda sinfonia. L’orchestra è senza direttore Articoli correlati L’orchestra Spira Mirabilis torna a Ferrara Musica con la ‘Seconda Sinfonia’ di BrahmsIl cartellone della stagione 2025/2026 di Ferrara Musica si arricchisce di un appuntamento di rigore musicale e fascino sonoro, portando sul... L’idillio e le ombre di Brahms, la Spira Mirabilis porta la Seconda Sinfonia a FormigineLa Spira mirabilis, l’orchestra europea di professionisti che ha eletto Formigine apropria "casa" artistica, torna in città domenica 29 marzo. Brahms - Sinfonie Nr. 2 | Vladimir Jurowski | Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin Contenuti utili per approfondire Brahms e la seconda sinfonia... Temi più discussi: L’idillio e le ombre di Brahms, la Spira Mirabilis porta la Seconda Sinfonia a Formigine; L’Orchestra Spira Mirabilis nella Seconda Sinfonia di Brahms; Tjeknavorian conduce la sua Sinfonica tra note di Wagner, Brahms e Bruckner; Il baritono Christian Federici si esibirà alla Sala Beethoven. Spira mirabilis: 52 musicisti per la Seconda Sinfonia di BrahmsLa Spira mirabilis, l’orchestra europea di professionisti che ha eletto Formigine a propria casa artistica, torna in città domenica 29 marzo. Il concerto, che vedrà impegnato un imponente organico d ... sassuolo2000.it Tjeknavorian conduce la sua sinfonica tra note di Wagner, Brahms e BrucknerDa stasera quattro concerti sull'Ottocento austro-tedesco ... msn.com Brahms: Piano Concerto No.1 Dino Ciani (pf), Claudio Abbado (cond), Orchestra Sinfonica Di Budapest Della Radio Ungherese (1968) - facebook.com facebook 'Frau Mama', bilancio ok all'ascolto dei sentimenti tra Brahms e Clara Schumann. Luce inedita e scandalosa sul rapporto fra i due alla Fondazione Il Canto di Virgilio #ANSA x.com