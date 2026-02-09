Vibo Valentia | Bi-annuale tra arte AI e storia medievale per rilanciare la cultura locale

Vibo Valentia si prepara a ospitare una rassegna dedicata all’arte, all’intelligenza artificiale e alla storia medievale. L’obiettivo è mettere in luce il patrimonio locale e attirare visitatori, puntando anche a innovare la scena culturale della città. La manifestazione si terrà in modo biannuale e promette di coinvolgere artisti, storici e tecnologi.

Vibo Valentia si prepara ad ospitare una rassegna ambiziosa che mira a valorizzare il suo patrimonio culturale e a proiettarlo verso il futuro. La Bi-annuale, un evento multidisciplinare che spazia dall’arte all’intelligenza artificiale, sarà presentata ufficialmente mercoledì 11 febbraio presso la sede dell’Associazione “Il Salottino”, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia. L’iniziativa si propone di trasformare la città in un polo di attrazione culturale a livello nazionale, intrecciando radici medievali e innovazione contemporanea. La presentazione, in programma per le ore 17, si preannuncia un momento di confronto e di condivisione aperto a soci e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vibo Valentia arte

Sabato 13 dicembre, presso il Valentianum di Vibo Valentia, si è inaugurata con successo la prima Biennale di Arte e Poesia, un evento che ha attirato numerosi visitatori e ha rappresentato un momento di grande rilievo culturale per la città, offrendo un ricco programma di esposizioni e incontri dedicati alle arti visive e letterarie.

Venerdì 2 gennaio 2026, Canale 5 trasmetterà in prima serata il film “Cabrini”, un biopic statunitense del 2024 che racconta la vita della suora italiana canonizzata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vibo Valentia arte

Argomenti discussi: L'attestato di aggiornamento RSPP scade ogni cinque anni. Rinnovarlo è semplice con il corso ANDI.

Rilanciare l’immagine di Vibo? Ci pensa la Bi-Annuale d’arte, scienza, cultura e spettacoloMercoledì 11 febbraio, alle 17, presso la sede dell’associazione Vibo Città Antica - Il Salottino in Via Casalello, verrà presentato un nuovo e ambizioso progetto culturale. La Bi-annuale di Vibo Vale ... cn24tv.it

Vibo fucina di attività: al via alla Bi-annuale tra arte, scienza e tradizione?Mercoledì 11 febbraio la conferenza stampa di presentazione presso la sede de Il Salottino. Un programma ambizioso, tra intelligenza ... zoom24.it

Vibo Valentia: arrestata una donna per condanna definitiva per rissa facebook