Matarrazzo brilla alla guida della Real Sociedad e rivela | L’Italia non è pronta per me! Mi fecero fare un provino con quella squadra ma poi…

L’allenatore della Real Sociedad, di origine italiana e cittadino americano, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera durante un’intervista in Spagna. Ha riferito di un provino con una squadra italiana che non si concluse positivamente, aggiungendo che l’Italia non sarebbe pronta per lui. Attualmente sotto i riflettori, Matarazzo ha parlato del suo percorso professionale e delle esperienze che lo hanno portato a guidare il club spagnolo.

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