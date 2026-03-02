Provinciali Mastella festeggia e va all’attacco | Campo largo? Senza di noi il centrosinistra è un campetto di periferia

Il leader di un partito ha celebrato la vittoria alle elezioni provinciali, confermando la propria leadership e ottenendo cinque seggi. Durante un intervento pubblico, ha criticato l’ipotesi di un campo largo nel centrosinistra, affermando che senza il suo movimento questa alleanza si ridurrebbe a un “campetto di periferia”. L’occasione è stata anche un richiamo agli altri attori politici coinvolti.

Cinque seggi. Leadership confermata. E un messaggio che suona più come un avvertimento che come un commento post voto. Clemente Mastella si presenta in conferenza stampa con il piglio di chi sa di aver portato a casa il risultato e non ha alcuna intenzione di fare sconti. Alle provinciali la sua compagine mantiene il timone. “Ringraziamo chi ci ha votato. È un risultato notevole, come immaginavo”, scandisce. Poi l’affondo: “Il campo largo senza di noi sarebbe un campetto di periferia che perderebbe ad ogni tornata”. Non una sfumatura. Una linea politica netta. Per Mastella i numeri parlano chiaro. E parlano soprattutto al Partito Democratico. “Alle Politiche, se la compagine ritrova l’unità d’intenti, non ci sarà nessun deputato né senatore del centrodestra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

