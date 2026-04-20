Durante un evento a Napoli, un politico ha dichiarato che il centro politico è determinante per il sistema di alleanze, ma ha aggiunto che è necessario adottare misure concrete su salari, abitazioni e servizi sanitari per coinvolgere gli elettori che hanno smesso di votare. Ha inoltre affermato che le primarie sarebbero inutili e ha sottolineato l’importanza di parlare ai cuori dei cittadini, evitando discussioni che rischiano di essere solo zuffe.

Mastella a Napoli: “Il centro è decisivo nel campo largo, ma servono politiche concrete su salari, casa e sanità per recuperare l’elettorato astensionista”. Napoli, 18 aprile 2026 – “Il centro non è scomparso ed è la tessera indispensabile del disegno del campo largo che senza il centro non sussiste, non è. Ma il centro, che esiste nella storia, nella geografia e nell’identità politica italiana, attende solo di essere riconfigurato. Occorre riattivare una offerta politica per chi è andato verso le estreme. Ma bisogna parlare...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mastella: “Centro determinante, ma deve recuperare ceto medio e parlare ai cuori. Primarie? Sarebbero inutile zuffa”

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