Durante il meeting intitolato “Verso il Centro”, il sindaco di Benevento ha affermato che il centro politico rappresenta il nodo principale nel quadro del cosiddetto campo largo. Ha inoltre commentato che le primarie sono considerate una “zuffa inutile”. Nel corso dell’intervento, ha sottolineato come i temi di salario, casa e sanità siano le priorità principali da affrontare nel dibattito politico attuale.

“Il centro non è scomparso ed è la tessera indispensabile del disegno del campo largo che senza il centro non sussiste”. Lo ha dichiarato il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, intervenendo a Napoli al Ramada nel corso del meeting “Verso il Centro”, organizzato dall’associazione Liberi per l’Italia.Secondo Mastella, il centro “attende solo di essere riconfigurato” e deve “riattivare un’offerta politica per chi è andato verso le estreme”, puntando a un dialogo capace di intercettare anche il ceto medio e gli elettori in fuga verso l’astensione. Mastella ha poi indicato tre assi programmatici su cui costruire il rilancio del centro: salari, casa e sanità.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Mastella: “Il centro decisivo nel campo largo. Le primarie? Un’inutile zuffa”

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