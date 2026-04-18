Un politico ha dichiarato che il centro politico rimane fondamentale nel panorama attuale, definendolo una tessera essenziale del cosiddetto campo largo. Ha inoltre criticato le primarie, definendole inutili e fonte di discussioni sterili. La sua posizione sottolinea come il ruolo del centro sia considerato ancora determinante nella composizione degli schieramenti politici, anche se alcuni criticano il metodo delle primarie come strumenti di scelta.

Tempo di lettura: 3 minuti “Il centro non è scomparso ed è la tessera indispensabile del disegno del campo largo che senza il centro non sussiste, non è. Ma il centro, che esiste nella storia, nella geografia e nell’identità politica italiana, attende solo di essere riconfigurato. Occorre riattivare una offerta politica per chi è andato verso le estreme. Ma bisogna parlare ai cuori determinando un dialogo senza complessi con una sinistra a volte algida e troppo ideologizzata, spesso attratta da rigurgiti giustizialisti, dossieristici, pruriginosi o radicalismi di piazza che alimentano la marginalizzazione dei moderati che consegniamo nella...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Centro determinante, le primarie sarebbero un’inutile zuffa”

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Mastella: Centro determinante, ma deve recuperare ceto medio e parlare ai cuori. Primarie? Sarebbero inutile zuffaIl centro non è scomparso ed è la tessera indispensabile del disegno del campo largo che senza il centro non sussiste, non è. Ma il centro, che esiste nella storia, nella geografia e nell’identità po ... ntr24.tv

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