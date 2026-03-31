Malinconico moderatamente felice | doppio appuntamento al Cilea con Massimiliano Gallo

Martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile si terrà al teatro Cilea uno spettacolo intitolato “Malinconico moderatamente felice” con l’attore e regista Massimiliano Gallo. L’evento prevede due repliche alle 21. Gallo, noto per aver partecipato alla serie televisiva “Imma Tataranni” e per le prossime puntate di “Malinconico avvocato d’insuccesso”, porta in scena il suo nuovo lavoro teatrale.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Spettacolo di Diego De Silva e Massimiliano Gallo interpretato e diretto da Massimiliano Gallo con Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito, Manuel Mazia. Scene Luigi Ferrigno, costumi Eleonora Rella,disegno luci Alessandro Di Giovanni, canzoni originali Joe Barbieri. É la storia di un uomo che rifiuta di arrendersi all’apatia, un personaggio che riesce ancora a guardarsi dentro, affrontando la costante dell’insuccesso con brillante umorismo e umanità commovente. Sul palco, Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia si relazionano con il protagonista con una potenza interpretativa che coinvolge ed emoziona", si legge nel sito di Catonateatro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Malinconico moderatamente felice: doppio appuntamento al Cilea con Massimiliano Gallo Articoli correlati “Malinconico – moderatamente felice” in scena al Verdi: l'incontro “Giù la maschera” con Massimiliano GalloSarà Massimiliano Gallo il prossimo protagonista dell’incontro con il pubblico e la stampa “Giù la maschera” nell’ambito della stagione di prosa del... Maliconico - Moderatamente felice: Massimiliano Gallo in scena al Vittorio EmanueleMaliconico - Moderatamente felice: la vita sgangherata che, in fondo, ci assomiglia in scena al Vittorio Emanuele venerdì 27 marzo, ore 21; sabato 28... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Spettacolo Malinconico – Moderatamente felice al Teatro Metropolitan; AMA Calabria, Massimiliano Gallo e il suo Malinconico in scena a Lamezia Terme; Maliconico - Moderatamente felice: Massimiliano Gallo in scena al Vittorio Emanuele dal 27 al 29 marzo 2026; Malinconico al Vittorio Emanuele, Jazz alla Sala Laudamo e Milazzo Film Festival: cosa fare nel weekend a Messina. Reggio Calabria, al Teatro Cilea arriva Malinconico: doppio appuntamento | INFODopo il grande successo dell’evento speciale Tosca, torna la Stagione 2026 della Polis Cultura al Teatro Cilea di Reggio Calabria. L’appuntamento è di quelli imperdibili, con uno degli attori più amat ... strettoweb.com Massimiliano Gallo ricostruisce il primo spettacolo di De Filippo dietro le sbarre nel 1983 - facebook.com facebook Sabato, nella 3ª puntata di #Canzonissima, saranno ospiti Pif, Giusy Buscemi e Massimiliano Gallo. L’attore di #ImmaTataranni canterà “Mamma”, canzone con cui suo padre Nunzio vinse Canzonissima nel 1956. #ImmaTataranni5 #CheDioPerdonaATutti x.com