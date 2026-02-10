Malinconico – moderatamente felice in scena al Verdi | l' incontro Giù la maschera con Massimiliano Gallo

Al Teatro Verdi di Salerno va in scena “Malinconico – moderatamente felice”. L’attore Massimiliano Gallo sarà il protagonista dell’incontro “Giù la maschera”, un appuntamento dedicato alla stampa e al pubblico. La serata fa parte della stagione di prosa organizzata dal Teatro Pubblico Campano, con il supporto del Comune di Salerno e della Regione Campania. Gallo si prepara a parlare del suo lavoro e a incontrare chi ama il teatro in una cornice intima e diretta.

