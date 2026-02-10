Malinconico – moderatamente felice in scena al Verdi | l' incontro Giù la maschera con Massimiliano Gallo

Al Teatro Verdi di Salerno va in scena “Malinconico – moderatamente felice”. L’attore Massimiliano Gallo sarà il protagonista dell’incontro “Giù la maschera”, un appuntamento dedicato alla stampa e al pubblico. La serata fa parte della stagione di prosa organizzata dal Teatro Pubblico Campano, con il supporto del Comune di Salerno e della Regione Campania. Gallo si prepara a parlare del suo lavoro e a incontrare chi ama il teatro in una cornice intima e diretta.

🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Massimiliano Gallo "Malinconico moderatamente felice": Massimiliano Gallo è l'avvocato d'insuccesso al Teatro Chiesa Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio, il Teatro Chiesa ospita Giù la maschera: Massimiliano Gallo al Verdi Salerno Massimiliano Gallo torna in scena a Salerno, questa volta al Teatro Verdi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Massimiliano Gallo Argomenti discussi: Massimiliano Gallo MALINCONICO Moderatamente felice Teatro Manzoni; Malinconico moderatamente felice: Massimiliano Gallo torna al Teatro Verdi; Massimiliano Gallo in Malinconico (moderatamente felice); Malinconico moderatamente felice, Massimiliano Gallo al Verdi. Malinconico moderatamente felice, Massimiliano Gallo al VerdiMASSIMILIANO GALLO in MALINCONICO MODERATAMENTE FELICE di DIEGO DE SILVIA e MASSIMILIANO GALLO con BIAGIO MUSELLA, ELEONORA RUSSO, DIEGO ... gazzettadisalerno.it Malinconico moderatamente felice: Massimiliano Gallo torna al Teatro VerdiAppuntamento con lo spettacolo Malinconico - Moderatamente felice al Teatro Verdi di Salerno. La pièce, scritta e interpretata da Massimiliano Gallo insieme all'autore Diego De Silva, andrà in scena ... salernotoday.it TEATRO VERDI SALERNO GIU' LA MASCHERA MASSIMILIANO GALLO VENERDI' 13 FEBBRAIO ORE 19.00 Sarà Massimiliano Gallo il prossimo protagonista dell'incontro con il pubblico e la stampa "Giù la maschera" nell'ambito della stagione di prosa del - facebook.com facebook

