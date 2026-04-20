Massaggio Rolfing | da New York la tecnica per sciogliere le tensioni e migliorare la postura

Il Rolfing è una tecnica di massaggio che si è sviluppata a New York e mira a ridurre le tensioni muscolari e migliorare l’allineamento corporeo. Questa metodologia si concentra sull’interazione tra tessuti e postura, con l’obiettivo di favorire un senso di rilassamento e armonia fisica. Originata negli Stati Uniti, si è diffusa in diversi Paesi come metodo per ottenere maggiore equilibrio e benessere.

N asce a New York, ma parla un linguaggio universale: quello del corpo che cerca rilassamento e (ri)allineamento. Si chiama Rolfing ed è un metodo di massaggio orientato a un profondo lavoro sui tessuti connettivi. L’obiettivo di questo massaggio che sta spopolando nella Grande Mela è agire sulla fascia, ossia quella rete invisibile che attraversa muscoli, ossa e organi, e che può irrigidirsi sotto stress e per via di posture scorrette. Attraverso pressioni mirate e un percorso strutturato in più sedute, la tecnica di Rolfing promette di “riorganizzare” il corpo nel suo rapporto con la gravità. Non si tratta solo di sciogliere le tensioni, ma di ripensare l’assetto globale della postura.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Massaggio Rolfing: da New York la tecnica per sciogliere le tensioni e migliorare la postura Notizie correlate Postura e tech neck: 4 esercizi (mirati) per migliorare postura e aspettoL’esperto propone 4 esercizi semplici per controbilanciare gli effetti di una postura scorretta mentre si utilizzano i device elettronici. Microneedling rigenerativo: la tecnica che aiuta a migliorare cicatrici e ustioniLe cicatrici raccontano una storia: un intervento chirurgico, un incidente, un’acne difficile da curare, un’ustione, dei tagli.